Son Dakika: Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson arasında kritik görüşme

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 19:17
Son Dakika: Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson arasında kritik görüşme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye - İngiltere  ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.


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