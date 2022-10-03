Son Dakika... Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

AA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:15
Son Dakika... Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
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Erzincan'ın Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.


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