Son Dakika... Erzurum'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:11
Son Dakika... Erzurum'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 13.02'de gerçekleşen depremin derinliği 16.78 kilometre olarak kaydedildi.


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