Son Dakika... Erzurum'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.02'de gerçekleşen depremin derinliği 16.78 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2023-04-25
Saat:13:02:14 TSİ
Enlem:39.901 N
Boylam:40.9 E
Derinlik:16.78 km
Detay:https://t.co/Cfm1LU5gsS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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