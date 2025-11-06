Son dakika... Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan emniyete götürüldü!

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine polis ekipleri sabah saat 06.00 sıralarında gitti.

Sevinç ve Oğhan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtiliyor.

İki gazetecinin telefonlarına el konulurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

CHP'DEN İ LK TEPK İ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür."