Son Dakika... Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Son dakika gelişmesi... Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uncuoğlu, 11 Şubat'ta İstanbul Pendik'te gözaltına alınmıştı.
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