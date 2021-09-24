Son dakika... Haberimiz üzerine soruşturma başlatıldı

Gazetemizde bugün yayımlanan "Ankara'da din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular" başlıklı haberimiz üzerine konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 16:47
Son dakika... Haberimiz üzerine soruşturma başlatıldı
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Gazetemizde bugün yayımlanan "Ankara'da din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular" başlıklı haberimiz üzerine konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


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