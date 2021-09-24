Son dakika... Haberimiz üzerine soruşturma başlatıldı

24 Eylül 2021 Cuma, 16:47

Gazetemizde bugün yayımlanan "Ankara'da din kültürü öğretmeninden öğrencilere skandal sorular" başlıklı haberimiz üzerine konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."