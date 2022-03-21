Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Mart'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-11 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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