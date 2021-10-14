Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi istifa etti
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti.
Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, nisan ayında “811346” başvuru numarasıyla HSK üyeliğine aday başvurusunu yapmıştı.
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