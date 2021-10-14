Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi istifa etti

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 15:45
Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi istifa etti
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Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi ile Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, nisan ayında “811346” başvuru numarasıyla HSK üyeliğine aday başvurusunu yapmıştı.


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