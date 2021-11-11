Son dakika: HDP'nin savunması Yargıtay'da

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:18

HDP, açılan kapatma davası kapsamında, 5 Kasım'da AYM'ye savunma verdi. AYM, kapatma davası savunmasını bugün Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip, 1 ay içinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.

Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, mahkeme üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

HAZİNE YARDIMI KESİLEBİLİR



Yüksek mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler, 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler, bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.