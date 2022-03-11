Son Dakika... İstanbul'da son durum: Ekrem İmamoğlu'ndan cumartesi uyarısı

11 Mart 2022 Cuma, 09:58

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu karla mücadele kapsamında yaptığı açıklamada "Toplu taşımada raylı sistemler gece 02.00'ye kadar İETT hatlarımız gece 00.00'a kadar devam edecektir. Şehir hatlarında aksaklıklar olabiliyor" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, yoğun kar yağışının devam edeceğini duyurdu. İBB Başkanı, "Bugün yağış devam edecek belli aralıklarla dönem dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir birkaç kilometre ileride sizi kar karşılayabilir hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" diyerek uyardı.

ULAŞIMDA SON DURUMU AÇIKLADI

Boğaz hattındaki ulaşımın durdurulduğunu açıklayan İmamoğlu, "Şehir hatları hizmet veremiyor" dedi ve şunları kaydetti:

"Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 02.00’ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor gece 24.00’e kadar devam edeceğini duyurduğumuz şehir hatlarıyla ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına hassasiyetlerden dolayı boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim. Bir gelişme olursa sizlerle bunu paylaşacağız. Şu anda şehir hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT’miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar."

AVM KARARI

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM'lerin bugün 19.00'da kapanacağını duyurdu.

THY 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.