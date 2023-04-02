Son Dakika: Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 00:33
Son Dakika: Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, saat 00.24'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı. 


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