Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’deki tüm büyükelçiliklere çağrı mektubu

05 Kasım 2021 Cuma, 19:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki tüm büyükelçilere ‘Kanal İstanbul’ için çağrı mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, “Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir. Yok edilmesine izin vermeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İstanbul İklim Vizyonu etkinliğinde yaptığı konuşmada ‘Kanal İstanbul' çıkışında bulunarak, “Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım. pic.twitter.com/blkQ6HflNB — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2021

BÜYÜKELÇİLERE ÇAĞRI MEKTUBU

Kılıçdaroğlu, ilerleyen saatlerde Türkiye'de bulunan bütün büyükelçiliklere kendi dillerinde çağrı mektubu gönderdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, “Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım” diyerek mektubu Twitter hesabından da paylaştı.

“KANAL İSTANBUL PROJESİ EKOLOJİK SİSTEMİ ALTÜST EDECEK”

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye’nin gündeminde. “Kanal İstanbul Projesi”, ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir.

“BU ÇAĞRININ YAPILMASI ZORUNLU BİR HAL ALDI”

İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır.

Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, “Kanal İstanbul” gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.

“YATIRIMCILAR BU PROJEYİ DESTEKLEMEMELİDİR”

Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul’a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. “Kanal İstanbul Projesi”nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum.



Çağrı mektubu şu şekilde: