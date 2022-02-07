Son dakika: Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın
Eyüpsultan Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuluyor.
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