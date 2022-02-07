Son dakika: Kemerburgaz'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın

07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:09

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre yangına 45 araç ve 140 personelle müdahalede bulunuluyor.