Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 23:54
Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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