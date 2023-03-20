Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-20
Saat:23:42:43 TSİ
Enlem:38.105 N
Boylam:37.786 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7NFd9eF1qX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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