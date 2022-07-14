Son Dakika: Maltepe'de otluk alanda yangın
Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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