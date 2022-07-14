Son Dakika: Maltepe'de otluk alanda yangın

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:16

Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

