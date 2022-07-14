Son Dakika: Maltepe'de otluk alanda yangın

Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:16
Son Dakika: Maltepe'de otluk alanda yangın
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Maltepe'de Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 
 


Maltepe Yangın
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