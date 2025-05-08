Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma: Dava 20 Haziran'a ertelendi!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:29

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:44

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Aileye destek için yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman ve yurttaşlar da adliyeye geldi.

Aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.Anne Yasemin Akıncılar bir süre mahkeme salonu önünde bekleyenlerle konuştu onlara teşekkür etti.

DAVA ERTELENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava 20 Haziran’a ertelendi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.