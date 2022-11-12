Son Dakika: MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' suç duyurusu
son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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