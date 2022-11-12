Son Dakika: MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' suç duyurusu

son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:59
Son Dakika: MEB'den 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' suç duyurusu
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Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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MEB milli eğitim bakanlığı

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