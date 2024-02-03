Son Dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 00:07
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.


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