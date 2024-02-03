Son Dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın başına Fatih Karahan atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
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