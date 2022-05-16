Son Dakika: Muğla'da art arda deprem!

AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 07:07
Son Dakika: Muğla'da art arda deprem!
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.13'te meydana gelen depremin derinliği 18.68 km olarak ölçüldü.

Öte yandan gece saatlerinde de Muğla Ortaca'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti


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