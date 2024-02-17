Son Dakika: Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
Son dakika gelişmesi... Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.
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Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
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