Son Dakika: Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Son dakika gelişmesi... Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 01:30
Son Dakika: Pendik'te kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.

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Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.


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