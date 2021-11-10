Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar” dedi.
Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar. pic.twitter.com/AACHsgiII7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021
Türkiye'nin 10 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Hırvat teknik adam Igor Tudor Covid-19'a yakalandı
- Çin'de Covid-19'a karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor
- Covid-19'da heyecanlandıran sonuç: Tek doz 8 ay koruma sağlıyor
- 'Halkta endişe yaratır' gerekçesiyle... Covid-19 reklamına yasak kararı aldılar
- Kabine toplanıyor: Gündemde Covid-19 salgını var
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu
- CHP'den Erdoğan'a yanıt
- Çalışma sırasında boru patladı: Su metrelerce fışkırdı
- Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu çıldırdı!
- Mansur Yavaş'ın acı günü