Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Mart 2022 Cuma, 19:59

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel Covid-19 tablosunu açıkladı. 18 Mart Cuma gününün verilerine göre, 312 bin 117 test yapıldı.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 19 bin 126 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 20 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

17 MART'TA VAKA DURUMU

Bakanlığın açıkladığı 17 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 21 bin 354 vaka tespit edilirken 101 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 260 test yapılmış ve 25 bin 619 kişi iyileşmişti.

Türkiye'nin 18 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



