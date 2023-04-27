Son dakika... Sivas'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.33'te merkez üssü, Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-04-27
Saat:18:33:43 TSİ
Enlem:38.809 N
Boylam:37.338 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/8nA4pqFLDu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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