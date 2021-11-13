Son dakika: Türkiye genelinde operasyon: 381 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" kapsamında yapılan operasyonlarda 381 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı." açıklamasında bulundu.
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