Son Dakika: YÖKDİL/2 başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.
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