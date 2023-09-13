Son dakika... Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:07

Güncelleme: 13.09.2023 - 16:21

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ye bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirtti.

Yeşil, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI: 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madendeki göçükte 1 işçi hayatını kaybettiğini 3 işçinin de yaralı kurtarıldığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI: 4 ARKADAŞIMIZ GÖÇÜK ALTINDA

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Dua ediyoruz şu an inşallah sağ salim tüm çalışanlara ulaşırız diye. 13.45 civarı dendi. Ben de birazdan olay yerine gideceğim. Yarım saat uzaklığımız var. Aldığımız bilgi dahilinde 4 işçimizin içeride olduğu. Ekipler müdahale ediyor. Şimdi olay yerine geçeceğiz. İnşallah sağ salim tüm madenci kardeşlerimizi kurtarırız. 4 arkadaşımızın göçükte olduğunu duyduk. Çok bilgi sahibi değilim, şimdi olay yerine geçeceğim" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise göçük altında 11 işçinin bulunduğu belirtildi.