Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 11 Eylül'de meydana gelen depremler...
11 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:12:36 -.- 1.7 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
08:03:22 -.- 1.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:40:49 -.- 1.9 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
07:08:17 -.- 2.1 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)
07:07:04 -.- 1.3 -.- ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)
07:03:58 -.- 1.6 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
06:50:24 -.- 2.0 -.- UYANIK-SARAYKOY (DENIZLI)
06:13:59 -.- 2.5 -.- GOZEREK-KARAKOCAN (ELAZIG)
06:09:37 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:37:46 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:32:49 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:06:37 -.- 1.5 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)
04:48:48 -.- 2.1 -.- SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA)
04:27:58 -.- 1.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
04:24:17 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
04:16:26 -.- 2.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:46:39 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:31:12 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
03:30:37 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
03:27:36 -.- 1.4 -.- BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI)
03:09:11 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:59:55 -.- 3.0 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA)
02:32:14 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:29:52 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:28:37 -.- 1.9 -.- GUNDOGDU-TASLICAY (AGRI)
02:24:40 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:19:59 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:14:50 -.- 2.9 -.- CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)
02:12:17 -.- 2.5 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:10:32 -.- 2.1 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:08:45 -.- 1.5 -.- CEMRE-KAS (ANTALYA)
01:40:37 -.- 1.3 -.- DOGUPINAR-ALTINYAYLA (SIVAS)
01:30:24 -.- 2.0 -.- ISHAKCELEBI-SARUHANLI (MANISA)
01:19:48 -.- 2.1 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)
01:17:44 -.- 1.6 -.- SORKUNLU-AZIZIYE (ERZURUM)
01:17:04 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN)
01:09:23 -.- 1.5 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA)
00:44:22 -.- 4.4 -.- IRAK
00:42:53 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:37:58 -.- 2.6 -.- IRAK
00:14:07 -.- 1.9 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:02:12 -.- 2.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Görüş birliğine varıldı!
- Yüzüne kaldırım taşı atıp dişlerini kırdılar!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Bertuğ Yıldırım, Avrupa basınında!
- Wanda Nara'dan sert tepki... 'Ne kadar alçakça'
- Kayıp akademisyen bulundu
- Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar!