Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 11 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:35
Son depremler! Deprem mi oldu? 11 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 11 Eylül'de meydana gelen depremler...

11 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:12:36  -.-  1.7  -.-   KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)          

08:03:22  -.-  1.9  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

07:40:49  -.-  1.9  -.-   KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)                         

07:08:17  -.-  2.1  -.-   TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)                           

07:07:04  -.-  1.3  -.-   ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)                          

07:03:58  -.-  1.6  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          

06:50:24  -.-  2.0  -.-   UYANIK-SARAYKOY (DENIZLI)                         

06:13:59  -.-  2.5  -.-   GOZEREK-KARAKOCAN (ELAZIG)                        

06:09:37  -.-  1.9  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

05:37:46  -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

05:32:49  -.-  1.9  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

05:06:37  -.-  1.5  -.-   CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)                           

04:48:48  -.-  2.1  -.-   SELIMIYE-MERZIFON (AMASYA)                        

04:27:58  -.-  1.0  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                

04:24:17  -.-  1.4  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

04:16:26  -.-  2.7  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:46:39  -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:31:12  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

03:30:37  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

03:27:36  -.-  1.4  -.-   BALCICAKIRI-YAHYALI (KAYSERI)                     

03:09:11  -.-  1.5  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:59:55  -.-  3.0  -.-   AKKAYA-KOZAN (ADANA)                              

02:32:14  -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

02:29:52  -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:28:37  -.-  1.9  -.-   GUNDOGDU-TASLICAY (AGRI)                          

02:24:40  -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

02:19:59  -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

02:14:50  -.-  2.9  -.-   CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)                          

02:12:17  -.-  2.5  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:10:32  -.-  2.1  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

02:08:45  -.-  1.5  -.-   CEMRE-KAS (ANTALYA)                               

01:40:37  -.-  1.3  -.-   DOGUPINAR-ALTINYAYLA (SIVAS)                      

01:30:24  -.-  2.0  -.-   ISHAKCELEBI-SARUHANLI (MANISA)                    

01:19:48  -.-  2.1  -.-   SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA)                        

01:17:44  -.-  1.6  -.-   SORKUNLU-AZIZIYE (ERZURUM)                        

01:17:04  -.-  2.0  -.-   DEGIRMENOZU-(VAN)                                 

01:09:23  -.-  1.5  -.-   HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA)                    

00:44:22  -.-  4.4  -.-   IRAK                                              

00:42:53  -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

00:37:58  -.-  2.6  -.-   IRAK                                              

00:14:07  -.-  1.9  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

00:02:12  -.-  2.2  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)               


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