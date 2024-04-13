Sosyal medya bu haberi konuşuyor... İstanbul'da yaşayan liseli gencin sözleri yürek burktu: 'Eminönü'ne hayatımda ilk kez geliyorum'

İstanbul'da bayram dolayısıyla toplu taşıma yurttaşlara ücretsizdi. Turistik bölgelerdeki yoğunluk dikkat çekerken; liseli bir gencin sözleri ise yürekleri burktu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:32
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İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşandı.

Toplu taşımanın ücretsiz olmasıyla, binlerce yurttai İstanbul'u gezmeye çıktı. Sokaklardaki yoğunluk ise görenleri şaşkına çevirdi.

Now TV (Eski FOX TV) ekranlarına konuşan liseli bir genç ise Eminönü'ne ilk kez geldiğini söyleyerek yürek burktu.

“İSTANBUL’DA YAŞIYORUM AMA…”

18 yaşına girmek üzere olan genç, “İstanbul'da yaşıyorum ama hayatımda ilk defa Eminönü'ne geldim” dedi.

Gencin açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.



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