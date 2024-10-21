Sosyal medya üzerinden yardım isteyen genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:00

Sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın Karabük'te olduğu tespit edilmiş, genç kızın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğu belirlenmesi üzerine kendisi ile iletişime geçilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Adli Görüşme Odasında (AGO)’ psikolog eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.

Genç kızın savcılıkta verdiği ifadesinde, iradesinin fesada uğratılmak suretiyle bir kısım kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık yaptırıldığını ve bu işlem karşılığında bir miktar para aldığını, bu olaydan dolayı sosyal medya üzerinden zikrettiği kişilerden şikayetçi olduğunu, ancak diğer suçlamaların cinsel istismar, alıkonulma, şantaj ve tehdit iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi. Genç kızın ifadesinde, uğradığı mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için ilgililerin dikkatini çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan F.A. hakkında "gerçeğe aykırı bilgiyi kamuoyu ile paylaşması nedeniyle iftira ve suç uydurma" suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak olayın aydınlatılması için ifadede adı geçen kişilerle ilgi olarak ayrı bir tahkikat başlatıldığı öğrenildi.