Sosyal medyada gündem oldu: AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu. Konuşma sırasında şiddetli bir rüzgar çıktı. Rüzgar ile beraber AKP'li heyetin kürsüden koşarak uzaklaşması gündem oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Dağ'ın konuşması sırasında yanındaki AKP heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yer aldı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması sırasında olumsuz hava koşulları etkili oldu. Normal hızda esen rüzgar bir anda hızlandı.
Rüzgarın bir anda sert esmesi ile AKP’li heyet dağıldı.
Hamza Dağ ve Yumaklı sakinliğini korumaya çalışırken Bakan Kacır gözlerden kaçmadı.
Önce rüzgar karşısında korkuya düşerken ardından yanındaki kişinin arkasına sığındı. Rüzgar hızını arttırınca ise bir anda koşarak kürsüden kaçtı.
O anlar görüntülere saniye saniye yansırken bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- En tehlikeli 3 bölgeyi sıraladı, yüzde verdi!
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı ateş püskürdü