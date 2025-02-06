Sosyal medyada gündem oldu: AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:15

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:36

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu. Dağ'ın konuşması sırasında yanındaki AKP heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yer aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması sırasında olumsuz hava koşulları etkili oldu. Normal hızda esen rüzgar bir anda hızlandı.

Rüzgarın bir anda sert esmesi ile AKP’li heyet dağıldı.

Hamza Dağ ve Yumaklı sakinliğini korumaya çalışırken Bakan Kacır gözlerden kaçmadı.

Önce rüzgar karşısında korkuya düşerken ardından yanındaki kişinin arkasına sığındı. Rüzgar hızını arttırınca ise bir anda koşarak kürsüden kaçtı.

O anlar görüntülere saniye saniye yansırken bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.