Soyer: Buca Cezaevi arazisinin sadece yeşil alan olmasını istiyoruz

25 Kasım 2022 Cuma, 13:51

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 112’nci toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı gündemindeki konulardan biri de yıkılan Buca Cezaevi’nin yıkılmasının ardından ortaya çıkan arazinin nasıl değerlendirileceği oldu. Başkan Tunç Soyer, Buca Cezaevi’ne ait arazinin yeşil alan olarak kente kazandırılması gerektiğinin altını önemle çizerek “Buca’da her yer beton. Yeşil alan yok denecek kadar az. Deprem toplanma alanı bile yok. Sosyal tesis, belediye hizmet alanı, şu, bu... Biz bu alana hiçbir şey ama hiçbir şey istemiyoruz. Çok büyük bir alan. Buca’nın bu kadar sıkışık yapı içinde nefes alabileceği tek bir alanı var” diye konuştu.

“GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTACAK KARARLAR ALINDI”

Başkan Soyer, 1923’te kentte düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’ne atıfta bulunarak, “100 yıl öne atalarımız bu memleketin istikbaliyle ilgili kararları İzmir’de almış. Bizler de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında düzenleyeceğimiz İktisat Kongresi ile gelecek nesillere rehber olacağız. İktisat Kongresi hazırlık çalışmalarına 1 Ağustos’ta başladık. Şu ana kadar işçi ve çiftçiler ile üç, tüccarlarla iki kere buluştuk. Sanayici, tüccar ve esnaflarla son buluşmayı 1 Aralık’ta yapacağız. Konuklarımızla ilke kararları aldık. Bu kararlar geleceğe ışık tutacak. Şubat ayı içerisinde de kararları açıklayacağız” dedi.

GAZİEMİR’E OTEL VE KONGRE MERKEZİ

Fuar İzmir’in yanındaki alana otel ve kongre merkezi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Soyer, hedeflerinin 2023 bitmeden temel atmak olduğunu belirtti. İzmir’de derelerin ıslahıyla ilgili önemli projelerinin yapıldığını vurgulayan Başkan Soyer, “Geçmişte yapılan ve gözden kaçan noktaları tespit ettik. Üniversitelerin değerli hocalarıyla, bilim insanlarıyla çalışıyoruz. İlk başta hedefimiz kısa vadede koku sorununu ortadan kaldırmak. İlerleyen süreç için Koku Master Planı çalışması yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki yaz döneminde koku daha az olacak. İlerleyen zamanlar daha da azalacak. Koku sorununu tamamen çözeceğiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin Akyol, Gaziemir’de yapılacak Otel ve Kongre Merkezi’yle ilgili sunum yaptı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ise İzmir Körfezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.