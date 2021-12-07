Soyer duyurdu: İzmir’de Hollanda Günleri
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet’i makamında ağırladı. Ziyarette, ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Eray Ergeç ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Büyükelçi Marjanne De Kwaasteniet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi’ne kitap bağışladı. 2019’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'yu ziyaretinde, Başkan Tunç Soyer’e hediye olarak gelen kitapların kütüphaneye bağışlandığını öğrendiğini ve bu durumdan etkilendiğini belirten Marjanne De Kwaasteniet, İzmir ziyaretinde kendisinin de kütüphaneye katkıda bulunmak istediğini belirtti.
Karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapılan buluşmada Başkan Soyer, 2026’da Botanik EXPO’nun İzmir’de yapılacağını söyleyerek heyecanlı olduklarını söyledi. Soyer, İzmir’de Hollanda Günleri yapılabileceğini de belirtti. Görüşmede doğal afetler, göç, pandemi konuları da gündeme geldi. Başkan Soyer yaşanan iklim krizine ayrı bir parantez açarak dirençli kent yaratmanın önemine vurgu yaptı.
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