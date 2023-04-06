Soyer: İzmir Türkiye’yi değiştirmeye muktedir

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:24

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente daha iyi hizmet verebilmek için belediye yöneticilerinin yönetsel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Liderlik ve Yönetim Becerilerini Geliştirme Programı YÖNET'İŞİM 2023", "Çevik Liderlik" teması ve "Değişimin Anahtarı Sende" mottosuyla başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticileri katılırken, programın açılışını Başkan Tunç Soyer yaptı.

“FERSAH FERSAH ÖNDEYİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısı ve Türkiye’deki karşılığı hakkında konuşan Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şehrin en örgütlü ve kurumsal yapısı. Biz bu şehrin en güçlü kurumsal kapasitesine sahibiz. Deprem bölgesine gittim. Orada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl büyük bir sempatiyle karşılandığını anlatamam. Neden bu böyle? Neden bu kadar büyük bir takdir var? İzmir Büyükşehir Belediyesi, ürettiği hizmet kalitesiyle fersah fersah önde. Biz farklıyız. Belki de bu farklılık uzun yıllardır muhalefet belediyesi olmanın getirdiği reflekslere sahip olmaktan, birçok şeye karşı ayakta durma becerisinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ŞEHRİMDE DOLAŞIR GİBİ DOLAŞTIM”

Vicdan ve aklın önemine değinen Başkan Soyer, "Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarımızın hepsi akıl ve vidan sahibi. Bütün bu sebepler nedeniyle biz aslında o başka Türkiye’nin öncüsü, lokomotifi olabiliriz. Bu mümkün. Ben buna ilk geldiğim günden çok daha fazla inanıyorum. Bu deprem bana bunu gösterdi. Her gittiğimiz yerde büyük bir övgüyle karşılaştık. Bütün o illere, bölgeye yayılan bir İzmir algısı var. O algı tesadüfen oluşmuş bir şey değil. İzmir olmanın getirdiği bir şey. Osmaniye’ye gittiğimde bir tek sitem, bir tek yan bakış görmedim. Osmaniye’nin ana caddesinde kendi şehrimde dolaşır gibi dolaştım. Orada İzmir rüzgarı esiyor. Türkiye için İzmir’in ne ifade ettiğini gördük” şeklinde konuştu.

“İZMİR TÜRKİYE’Yİ DEĞİŞTİRMEYE MUKTEDİR”

Başkan Soyer, “Yeni kurulacak Türkiye’de bize çok fazla iş düşüyor. Bu Türkiye eğer değişecekse akıl ve vicdanın yanına bilgiyi ve veriyi eklememiz gerekiyor. Bu eğitim bundan dolayı çok kıymetli. O büyük değişimde başka bir Türkiye’yi mümkün kılacaksak aklın ve vicdanın yanına bilgiyi eklememiz lazım. Ben her şeyi biliyorum dememek lazım” dedi.

HIZIN ESAS OLDUĞU BİR DÜNYA



İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Lütfi Ünal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim sistemleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, belediye yöneticilerine seslenerek “Çağ değişti. Artık dünyadaki değişimi dikkate almadan bir şey yapmamız mümkün değil. Artık her şeyi yerküreyle uyumlu bir şekilde yürütmemiz lazım. Bir de önümüzde teknolojik sıçrama var. Artık zaman ve mekandan bağımsız bir hayat yaşıyoruz. Hız her şeyin önüne geçmiş durumda ve hız dayanıklılık kavramını değiştirdi. Hızın esas olduğu bir dünyada yönetim sistemi nasıl olmalı? Deprem sürecinde karar mekanizması geç kaldığında kaç canın kaybedildiğini gördük. Artık karşınızda çok boyutlu ve aktörlü bir hayat var. Bugünün bu karmaşıklığı stratejik planlarla yönetilemez. Artık klasik belediyecilik anlayışıyla yöneticilik yapamayız” ifadelerini kullandı.