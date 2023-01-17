Soyer: Sadece bina değil, demokrasi anıtı yapacağız

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:45

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde 30 Ekim İzmir depreminin ardından hasarlı olduğu için yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasıyla ilgili toplandı.

Toplantıda yıkılan yapının yerine yapılması planlanan Şehir Meclisleri Binası ve bu bina için bir fikir projesi yarışması açılması hakkında konuşuldu. Başkan Tunç Soyer, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yakışacak şekilde, anıtsal bir meclis binası inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek, proje hayata geçmeden önce kentteki paydaşların görüşlerinin değerlendirileceğini söyledi.

“DEMOKRASİYİ TARİF ETSİN”

Tarihi Konak Meydanı’ndaki kültür miraslarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanması planlanan yapının demokrasiyi temsil edeceğini ifade eden Başkan Soyer, “Buca’da Şahin Tepesi’nde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına bir demokrasi anıtı yapmak istiyorduk. Fakat konuştukça biz niye bir anıt yapıyoruz dedik. Biz madem demokrasiyi tarif etmek istiyoruz, öyle bir bina yapalım ki demokrasiyi tarif etsin. Demokrasi binası, anıtın kendisi olsun dedik. İçindeki fonksiyonlarıyla, tasarımıyla, kullanım alanlarıyla, kürsüleriyle, meclis salonlarıyla bir demokrasi anıtı olsun. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken yapacağımız anıt, kendi başına demokrasiyi tarif eden bir meclis binası olsun. Çünkü meclis demokrasinin temel taşı. Biz aslında bir bina değil, demokrasi anıtı yapmış olacağız” dedi.

“KONAK MEYDANI’NA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Başkan Soyer, yapılacak binanın Hükümet Konağı’ndan daha büyük olmayacağını belirterek “Bu, butik bir bina olacak. Ancak butik de olsa cazibesi yüksek, insanları merak ettiren bir yapı olmalı. Dış mimarisi de önemli. Bu aynı zamanda geleceğe ışık tutacak bir yapı olmalı” diye konuştu.

Konak Meydanı’ndaki kamu binaları başta olmak üzere diğer binaların da benzer şekilde dönüşüme girmesi gerektiği görüşüyle ilgili konuşan Başkan Soyer, “Burası İzmir’in kalbi. Sadece coğrafi olarak merkezi değil, algı olarak da merkezi. Bizim bu bütün kamu binalarını taşıyacak yerimiz var ama Konak Meydanı bir tane. Konak Meydanı’na çok daha sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İN KALBİNDE YAŞAYAN ANITSAL BİR YAPI

Başkan Soyer’in ardından Jüri Başkanı Mimar Nevzat Sayın “Bir Uygarlık Odağı Olarak Şehir Meclisleri Binası İçin Fikir Projesi Yarışması” hakkında sunum yaptı. Sayın, “İzmir hem Anadolu için hem Akdeniz için çok büyük bir öneme sahip. Şehir Meclisleri Binasının Konak’ta olmasının amacı, İzmir’in kalbinde yaşayan anıtsal bir yapı yapmak. Bu yapıdan önce orada var olmuş kıymetli yapıların ve nesnelerin oluşturacağı bir sivil meydan fikrinin, İzmir için bulunmaz bir fırsat olacağı düşüncesindeyim. Burası sadece belediye meclisinin değil, herkesin kullanımına açık, sivil hayatın, düşüncelerin paylaşıldığı bir mekan olacak” diye konuştu.

HÜKÜMET KONAĞI’NDAN KÜÇÜK BİR YAPI OLACAK

Sunumun ardından söz İEKKK üyelerine bırakıldı. Konak Meydanı’nda İzmir’e yakışan estetik bir yapının yer alacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren İEKKK üyeleri, yapının kullanımı ve özellikleriyle ilgili fikirlerini aktardı.