Soyer: Şampiyonluklar umudu büyütüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cimnastik dünya şampiyonu Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile yarışmada derece elde eden Hüseyin Engin Yontucu ve Gürkan Mutlu’yu ağırladı. Soyer, “Bu tür şampiyonluklar, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” dedi.
Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye adına ilk kez Dünya şampiyonluğu elden eden Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile yarışmada derece elde eden Hüseyin Engin Yontucu ve Gürkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve sporcuların antrenörleri de yer aldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Rüya gibi bir olay. Senelerce, saatlerce, günlerce çalışmak gerekiyor. 50 saniyede olup bitiyor ama çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağını büyük bir gurur. Bize bile bundan bir pay düştü, çok gurur duyduk. Müthiş bir şey. Kalbimizle kutluyoruz, iyi ki varsınız. Bu tür şampiyonluklar, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” dedi. Sporcuların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Bizim nesil biraz bundan mağdur, imrene imrene izler. Üzülürdük, niye bizden çıkmıyor derdik. Demek ki oluyormuş. Sizden sonra gelecek gençlere, çocuklara da umut olacaksınız. Bir de öyle bir sorumluluğunuz var. Kişisel başarınız aynı zamanda ilham verip örnek olacak. Yolunuz açık olsun.”
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