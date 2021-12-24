Soyer: TBB’de yeni dönem umut veriyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'da TBB Başkanlığı’na seçilen Erinç Sağkan’ı ziyaret etti. Soyer, TBB’nin yeni döneminin Türkiye’nin adalet sisteminde avukatların hak ettikleri konuma gelmesi ve sistemin bir bütün olarak daha sağlıklı işlemesi açısından umut verici olduğunu söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Genel Kurulu’nda delegelerin çoğunluk oylarıyla Birlik Başkanlığına seçilen Av. Erinç Sağkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer, Sağkan’a üstlendiği görevde başarı dileklerini iletti.
Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Barosu ile yürüttüğü, kentte dezavantajlı grupların adalete erişimi, insan hakları gibi başlıklardaki işbirliklerine değinen Başkan Soyer, Barolar ile belediyelerin ortak projeler geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Ankara Baro Başkanlığı süresince yaptığı benzer çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Sağkan ise TBB’nin yeni döneminde yerel yönetimlerle daha fazla işbirliği alanı yaratma gayretinde olacaklarını söyledi.
Görüşmede TBB Başkanı Erinç Sağkan’a Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Aydın Eski Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt da eşlik etti.
Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Soyer, Sağkan’a keyifli sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ederken, yeni görevinin ülke ve hukuk camiası için hayırlı olmasını diledi.
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