Soylu'dan Formula 1 için özel içki izni

12 Ekim 2021 Salı, 10:30

Geçtiğimiz yıl Formula 1 yarışlarında şampanya yerine gazoz patlatılması gündem olmuştu.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Formula 1 yarışlarının finalinde şampanya patlatılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini aktardı.

Özkök'ün yazısı şöyle:

Önce, bir yıl önceye döneyim.

Yıl 2020...

Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.

O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.

Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.

Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.

Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...

Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...

Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.

Ama o ne?

Gazoz patlıyor...

Evet, F1’in geleneksel töreninde böyle bir olay yaşanıyor.

Tabii bu dış ülkelerdeki F1 fanları arasında da dalga geçme konusu haline geldi.

Bu arada Mercedes takımının patronu Toto Wolff, “Geridönüş uçağında gazoz dışında bir şeyle kutlama yapacağız” diyerek zarif bir de espri yaptı.

O törenden sonra bir yazı yazmıştım.

Şöyle demiştim:

Derdim “Niye şampanya patlatmıyorsunuz?” diye sormak değil.

Çünkü Azerbaycan ve Malezya gibi bazı ülkeler şampanya patlatıyor.

Bazı Arap ülkeleri ise alkolsüz şampanya patlatıyor ve neticede görüntü aynı oluyor.

Türkiye’de ise 4 yıldır otomobil yarışlarında ya şampanya hiç patlatılmıyor ya da gazoz patlatılıyor.

Benim asıl merakım başka...

Kim veriyor bu kararı?

Devletin tepesinden mi geliyordu, yoksa bazı işgüzarlar devletin tepesi kızar diye mi bunu yapıyordu?

Önceki gün İstanbul’da yapılan F1 yarışının finalindeydim. Geleneksel tören yapıldı.

Ve bu defa şampanya olmasa bile Prosecco patlatıldı. Yani bir tür İtalyan şampanyası.

Ödülü, TBMM Başkanı verdi.

O ayrıldıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar köpüklü şarabı patlattılar.

Böylece dış basında da Türkiye’yi tiye alan yazılar çıkmadı.

Patlatmama kararı nasıl alındı bilmiyorduk. Peki, “Patlatabilirsin” kararı nasıl alındı?

Bu soruyu dün Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak’a sordum.

İşte cevabı...

F1 YARIŞINDAN 48 SAAT ÖNCE VALİLİKTEN İZİN YAZISI GELDİ

Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı.

“Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.“

Peki bu defa nasıl çözüldü?

Beni şaşırtan bir cevap verdi:

Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.

Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş.