Spor sonrası feci ölüm!

Uşak'ta bir sağlık merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:20
Spor sonrası feci ölüm!
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Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'taki bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti.

Bozdağ, burada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. İhbar üzerine sağlık merkezine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bozdağ, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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112 Acil spor uşak

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