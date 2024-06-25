Stajyer öğrencilere, ‘Burası şantiye ölmemeye çalışın’ dediler

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Açılan kamu davasının dördüncü duruşması bugün görülecek. Ege Kıratlı (23) olay günü yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

‘ÜSTÜNKÖRÜ EĞİTİM’

Olay gününün şantiyedeki ilk günü olduğunu belirten, başlarken almaları gereken iş güvenliği eğitiminin üstünkörü verildiğini belirten Kıratlı, “Bize yarım saatlik bir test verildi, kablolara basmayın denildi. Burası şantiye, ölmemeye çalışın, dikkatli olun dediler. Çok baştan savmaydı” dedi.

Eşyalarını almaya yönlendirildiklerinde depoda olmadığı gerekçesiyle iki numara büyük ayakkabı verildiğini söyleyen Kıratlı, kafasının ve sağ omzunun devrilen kalıbın dışında kaldığını söyledi. Kıratlı, “İki arkadaşım direkt altında kaldı. Sesimize oradaki işçiler geldi. En son kalıbı vinçle kaldırdılar. İşçiler beni sırtına alıp oradan çıkardılar, sedye falan yoktu. Beni aşağıya indirip molozların üzerine yatırdılar. Ambulansın gelmesi de gecikti, trafiğe takılmış” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin uzun sürdüğünü belirten Kıratlı, “Mesanem patlamış, baya da bir kemiğim kırılmış. Kalça kemiğim de kırılmıştı. İlk zamanlar yürüyemeyeceğimi söylüyorlardı. Daha iyiyim ama ileride kireçlenmeye bağlı yeni ameliyatlar olma riskim varmış” dedi.

Öte yandan iddianamede olayın gerçekleştiği 15 Ağustos 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “fırtına çıkabilir” paylaşımları yer aldı. Şantiyede herhangi bir önlemin alınmadığı belirtildi.

