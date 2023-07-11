Starbucks'ta çirkin olay: Müşterinin bardağına argo ifade yazıldı

İstanbul Şişli'de bulunan Starbucks şubesinde alışveriş yapmaya giden müşteri, çalışan tarafından saygısızlığa uğradı. Müşteri, kendi adını ifade etmesine rağmen kahve bardağına hakaret söylemi içeren bir kelime kullanıldığını farketti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:49
Starbucks'ta çirkin olay: Müşterinin bardağına argo ifade yazıldı
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İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önündeki Starbucks şubesine giden müşteri, şubeden çıktıktan sonra kahve bardağının üzerine isminin yazılması gereken kısımda argo bildiren bir kelime yer aldığını farketti.

Müşteri, ödeme esnasında yaşanan kart problemi nedeniyle sinirlenen çalışanın ismini sormasına rağmen bardak üzerinde 'Zırto' ifadesinin yer aldığını görerek şoke oldu.

 


Starbucks

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