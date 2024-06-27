Su parkında akıma kapılan çocuğu kurtarmak isteyen işletme sahibi öldü

Ordu'nun Perşembe ilçesinde su parkında akıma kapılan Elif Naz Derdiyokoğlu (8) ile onu kurtarmaya çalışan işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay, kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:55
Su parkında akıma kapılan çocuğu kurtarmak isteyen işletme sahibi öldü
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu, elektrik akımına kapıldı.

Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, Elif Naz'ı kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, Derdiyokoğlu ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Naz Derdiyokoğlu ise buradan Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Elif Naz Derdiyokoğlu'nun üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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