Sultanbeyli’de feci kaza… Çocuk metrelerce savruldu!

Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:28
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Kaza, akşam saatlerinde Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A. M. Ş.’ye cadde üzerinde otomobil çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalanarak yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırırken, sürücü kaçtı. 

Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

“ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR”

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Muhammed Yavuz, “Biz de bu mahallede yaşıyoruz, kazayı duyar duymaz büyük bir üzüntü duyduk. İşlek cadde, çoluk çocuk annesinden kaçıyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşıyoruz. Benim de kız çocuğum var. Çocuğun durumu ağır, inşallah iyileşir. Buna bir ’dur’ demek lazım. Her gün haberlerde görüyoruz. Caddeye bir kasis mi olur, hız engelleyici mi olur ya da trafik lambası mı olur... Yetkililerin buna bir ’dur’ demesi lazım” diye konuştu.


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