‘Suriye’deki üniversitelere denklik verildi’ iddiası Meclis gündeminde

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:40

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Suriye’de yeni kurulan üniversitelere YÖK’ün denklik verdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Zorlu, Suriye’de iç savaşın yaşandığı dönemden bugüne kadar, Türkiye’ye yönelik kitlesel bir göç gerçekleştiğini ve göçün yaşandığı Suriye’de eğitim-öğretim sisteminin pek çok yerde ortadan kalktığını belirtti.

Zorlu, önergesinde, “Bu süreçte Türkiye’nin meşru olarak askerî harekâtlarını gerçekleştirdiği yerlerde ya da bu yerlere yakın istikrarsız bölgelerde bazı üniversitelerin kurulduğu ve bunların bir kısmına YÖK denkliği verildiği anlaşılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Kürşad Zorlu, Bakan Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti: