Süt işletmesinde ele geçirildi: 23 ton ürün imha edildi

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.

Süt işletmesinde ele geçirildi: 23 ton ürün imha edildi
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DHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 15:56

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı.

'Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans' sloganıyla sahaya inen ekiplerin denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi.

Piyasadan toplanarak imha edilen lor peynirleri için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi" denildi.


Etiketler: #sakarya #lor peyniri #son kullanma tarihi

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