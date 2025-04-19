Süt işletmesinde ele geçirildi: 23 ton ürün imha edildi
Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.
Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı.
'Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans' sloganıyla sahaya inen ekiplerin denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi.
Piyasadan toplanarak imha edilen lor peynirleri için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi" denildi.
Etiketler: #sakarya #lor peyniri #son kullanma tarihi
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
- Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti
- Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı
- Başarısız teze diploma!
- Eşinin yanında ensesine ateş etti!
- Özel'den miting için anlamlı çağrı!
- Rus Rublesi adeta uçuşa geçti!
- ‘Bahçeli’nin demeci yargıya ve iktidara uyarı’
- Buharlaşan '2.5 trilyon' dosyası
- 'Sahte tanık arıyorlar!'