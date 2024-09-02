Tabancayla sokak köpeğini öldürdü

Kocaeli’de kimliği belirsiz kişi, sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:42
Tabancayla sokak köpeğini öldürdü
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi, sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Hacı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin bahçesindeki sokak köpeğine bir kişi tarafından ateş açıldı. Köpek ölürken, silah sesi ve köpeğin acı içinde inlediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği öldüren şüphelinin tespiti ve bulunması için çalışma başlattı. 


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