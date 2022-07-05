Tahliye edilen IŞİD sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı
Terör örgütü IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanıp tutuklanan ve geçen hafta tahliye edilen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva hakkında bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken 7 Ekim 2021'de Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde yakalanan ve DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GEÇEN HAFTA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran'da Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Duruşma savcısı ise karara itiraz etti. Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine, dosya Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrardan tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
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