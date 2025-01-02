'Tahtakurusu' haberleri gündem olmuştu: THY'den açıklama

Bazı basın organlarında Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında tahtakurusu görüldüğü haberlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz" denildi.

'Tahtakurusu' haberleri gündem olmuştu: THY'den açıklama
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DHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:28

Bazı basın organlarında THY uçaklarında yolcuların tahtakurusundan şikayetçi oldukları öne sürüldü. 

"DİKKATLE İNCELİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi.

Üstün, şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında yer alan tahtakurusu haberleri ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Türk Hava Yolları, güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürmektedir. Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır."

 


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