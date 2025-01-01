Tahtalı Dağı'nda yeni yıl mesajları kar üzerine yazıldı
Antalya’nın Kemer ilçesinde, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıkan turistler, yeni yıl dileklerini kar üzerine yazarak kutlama yaptı.
Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı, yılbaşında da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Yaklaşık 600 turist, 2 bin 365 metre rakımlı zirveye çıkarak karla kaplı manzaranın tadını çıkardı. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu zirvede, turistler kar üzerine yeni yıl mesajları yazdı. En çok yazılan mesaj ise “Mutlu Yıllar” oldu.
Tahtalı Dağı’na arkadaşlarıyla gelen ve kar üzerine Rusça “Mutlu Yıllar” yazan Elena Vodopyanova, “Yeni yılda kar görmek ve dilek dilemek bizim için çok önemli. Bugün burada bu güzellikleri yaşamak harikaydı” dedi.
Etiketler: #yeni yıl mesajları #yeni yıl #Kar
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