Takeda 240 yıldır hastaların hayatını iyileştirmeye devam ediyor

28 Ocak 2022 Cuma, 08:03

Takeda’nın; 1781 yılında, Chobei Takeda I’in Japonya’nın Osaka kentinde doğal bitkisel ilaçlar satmasıyla başlayan hikayesi, “Bütünlük, Dürüstlük, Adalet ve Azim” değerleri ile beslenerek bugün dünyanın en büyük ilk 10 ilaç şirketi arasında yer alan global bir ilaç firmasına dönüştü.

Türkiye’de 2009 yılında faaliyete başlayan Takeda, Hematoloji, Onkoloji, Nadir Genetik Hastalıklar, İmmünoloji ve Gastroenteroloji tedavi alanlarında faaliyet gösteriyor. Geçen 13 sene boyunca faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hastaların yaşamlarını iyileştirme tutkusu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşamı değiştiren tedavileri keşfetmek ve hastalara sunmak vizyonuyla AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini ve her yıl 5 miyar dolara yakın bir bedelin AR-GE bütçesi olarak ayrıldığını vurgulayan Takeda Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş; “Takeda olarak önceliğimiz her zaman hastalarımız… Küresel, değer tabanlı, Ar-Ge odaklı biyo farma lideri olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilikçi ve fark yaratan tedavi seçenekleri ile hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Hasta odaklı yaklaşımımız ve “Bütünlük, Dürüstlük, Adalet ve Azim” değerlerimiz ışığında önceliklerimiz; sırasıyla “Hasta, Güven, İtibar ve İş” olarak günlük karar alma süreçlerimizde bizlere kılavuzluk eder.

Bu kapsamda; “Hasta” her zaman merkezdeyse, kararımız toplumda “Güven” oluşturuyorsa, “İtibarımızı” güçlendiriyorsa ve “İşimizi” geliştiriyorsa kararlarımızı alıyoruz ve uyguluyoruz. Bu noktada Takeda’yı özgün kılan en önemli özelliğin, nesilden nesile aktarılan, yüzyıllardır değişmeyen bu değerlerinin, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulaması ve çalışanlarının bu değerleri içselleştirmesi olduğuna inanıyorum. Takeda; yalnızca adil değil, aynı zamanda eşitlikçi bir yaklaşım benimsiyor ve geliştirdiği tedavilerden, bu tedavilerin hastalara ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerini hastaların ihtiyaçları doğrultusunda yürüterek anlamlı farklar yaratmak için çalışıyor. 240 yıllık güçlü geçmişimiz ve bilime olan bağlılığımız ile yenilikçi tedaviler geliştirerek hastaların hayatlarında fark yaratmayı ve onların ne gibi engellerle karşılaştığını öngörüp; doğru tedaviye, doğru zamanda, doğru şekilde ulaşmasını sağlayarak, hastaların yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Takeda olarak, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerini sağlayarak toplumsal sorunların çözülmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyleyen Şeyda Atadan Memiş, aynı zamanda da sürdürülebilir bir politika izleyerek dünyada yaşanan iklim değişiklikleri ve çevre sorunlarının yavaşlatılmasına ve durdurulmasına da destek olduklarını belirtti. Memiş; “İklim değişikliği hem dünyamızı hem de insan sağlığını doğrudan veya dolayı olarak olumsuz etkiliyor. Gelecek nesillere daha parlak bir dünya bırakmak için Takeda global olarak, 2040 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi ve karbon nötrlüğü elde etmeyi hedefliyoruz. Değerlerimiz rehberliğinde insanlara ve dünyamıza olan bağımlılığımız ile yeni tedaviler sunarak toplumsal sorunların çözülmesine yardımcı olurken aynı zamanda da paydaşlarımızla birlikle hastalıklar konusunda farkındalık yaratarak toplum bilincini arttırmaya çalışıyoruz” diye belirtti.