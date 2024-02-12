Takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atan otomobil şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:35
Takla atan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolu Pelitköy kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Kübra G. (31) idaresindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Kübra G.‘nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kübra G.’nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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